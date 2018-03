Fraude au Bac : Les parents des prévenus demandent la clémence de Macky

Dans une lettre adressée au président de la République Macky Sall, les parents des personnes incriminées dans le scandale des fraudes au baccalauréat 2017 quémande une clémence pour ces dernières. Ils demandent pardon et jurent que leurs proches ne vont plus s'adonner à ce genre de pratique qui n'honore pas la République.



"Nous demandons pardon à vous, Monsieur le Président de la République, de tous les Sénégalais et à votre gouvernement pour le préjudice subi. Nous jurons qu’ils ne vont plus jamais s’impliquer dans de pareils travers et nous nous engageons fermement, à partir d’aujourd’hui, à lutter contre ces pratiques qui n’honorent pas notre peuple", ont-ils écrit.



Pour rappel, 39 personnes dont 22 candidats au Bac sont poursuivies devant le tribunal correctionnel pour fraude massive, suite à une enquête menée conjointement par la police et la gendarmerie. En collaboration avec la Division des investigations criminelles (Dic), les commissariats de Dakar-Plateau, Tivaouane, Kaolack et Diourbel a conduit la saisie de 76 téléphones portables et l’arrestation de 42 personnes dont 23 élèves ayant réussi le Bac 2016 et 3 autres au Bac session 2017, et 16 autres personnes de profession diverses notamment étudiants, trois agents de l’Office du Bac, un proviseur, un professeur de français, chômeurs, ménagère, déclarant en douane, logisticiens, commerçants et styliste.