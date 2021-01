Gambie : Fatoumata Jallow Tambajang, candidate au poste de vice-présidente de la Commission de l'UA

L’ancienne vice-présidente de la Gambie, Fatoumata Jallow Tambajang, a annoncé sa candidature au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA). Dans un document de 23 pages dont PressAfrik détient copie, elle a décliné ses ambitions à servir les peuples d'Afrique.



« Je soumets humblement ma candidature au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA). J'ai toujours été guidée par la conviction que la CUA et l'Afrique en tant que continent disposent de ressources, d'opportunités et de potentiels énormes pour faire face aux problèmes urgents qui affectent le continent et le travail de la CUA, et pour faire avancer et réaliser avec succès les aspirations énoncées dans l'Agenda 2063 « L'Afrique que nous voulons », peut-on lire dans la note.



Sa vision, alignée sur les aspirations de l'Agenda 2063 de la CUA/UA, se basera sur le programme de réforme institutionnelle de l'UA, qui est d'avoir une Commission compétente, financièrement indépendante, entre autres, a-t-elle fait savoir.



Mme Tambajang a pour mission de veiller à ce que le bureau de la Commission de l'Union africaine (CUA) soit "un centre d'excellence, capable de remplir son mandat de gestion responsable des actifs humains, financiers, physiques et matériels ainsi que des systèmes d'exploitation connexes de la Commission, conformément aux politiques établies, permettant ainsi au président de préserver la crédibilité et la bonne image de la Commission".