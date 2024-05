Gaza: frappe de roquettes sur Tel-Aviv, des camions d'aide entrent dans l'enclave palestinienne

Israël, qui mène des opérations militaires à Rafah, a pris le contrôle du poste-frontière début mai. Dès lors, le passage d'assistance humanitaire est bloqué, et des dizaines de milliers de tonnes d’aide sont entassées côté égyptien en attendant de pouvoir entrer à Gaza.



Le tonnage transporté par les camions devrait avoisiner les cinq mille tonnes, bien plus que tout ce que les Américains ont pu faire entrer par le biais de leur quai flottant, souligne notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti. Le rythme devrait aller crescendo pour atteindre les 400 camions par jour, si tout se passe bien.



Cette entrée d’aide est le fruit de la médiation très insistante du président américain Joe Biden. Les Égyptiens refusaient de faire passer l’aide par le point de passage de Rafah contrôlé par les Israéliens qui, eux, fermaient le point de passage de Kerem Shalom « pour raisons de sécurité ». Toute l'aide en provenance d'Égypte est inspectée par les autorités israéliennes et distribuée par l'intermédiaire des Nations unies. La situation humanitaire reste alarmante dans le territoire palestinien, après plus de sept mois d'une guerre dévastatrice.



Un accord après une réunion à Paris

Les efforts internationaux ont été relancés pour arracher une trêve dans la guerre. Des médias israéliens rapportent que David Barnea, le chef du Mossad – les services de renseignement israéliens –, avait trouvé un accord avec le directeur de la CIA, Bill Burns, et le Premier ministre qatarien, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, lors d'une réunion à Paris sur un nouveau cadre pour les négociations.



Emmanuel Macron lors d'une réunion avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi (à gauche), le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan (2e à gauche), le Premier ministre du Qatar Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani (3e à gauche), et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à l'Élysée à Paris, le 24 mai 2024. AP - Julien de Rosa

De son côté, le président américain Joe Biden a affirmé être « engagé dans une diplomatie de l'urgence » pour tenter de sécuriser un cessez-le-feu et la libération des otages. L'Égypte dit, elle, poursuivre « ses efforts pour réactiver les négociations », selon Al-Qahera News, tandis que des responsables qatariens devraient rencontrer une délégation du Hamas dans les prochains jours, d'après le site américain Axios.



Selon l'armée israélienne, 121 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 37 sont morts. Le 7 octobre, l'attaque sur le sol israélien de membres du Hamas a entraîné la mort de plus de 1 170 personnes, majoritairement des civils. D’après le ministère de la Santé du Hamas, près de 36 000 personnes sont décédées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.