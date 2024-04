Gestion des déchets: la Sonaged reçoit des équipements d’une valeur de 76 millions de Fcfa

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) dans la décharge de Mbeubeuss, a reçu un important lot de matériel d’une valeur de près de 76 millions de FCFA de la part du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED). La réception dudit matériel a eu lieu hier mardi à Mbeubeuss. Il est composé d’une motopompe, d’un véhicule de liaison Pick Up double cabine, ainsi que quatre (4) motos quad. Le matériel permettra d’optimiser les opérations sur le site.



Selon Cheikh Oumar Gaye, Directeur du PROMOGED, " l’acquisition de ces 4 motos quad ", d’un véhicule et de cette motopompe pour aider l’équipe à mieux exploiter cette décharge qui fait partie des chantiers phares du projet qui doit réaliser la réhabilitation de cette décharge, mais aussi les infrastructures connexes. Ce qui va permettre d’assurer un cadre de vie harmonieux à la ville de Dakar."



Pour Abdou Ba, Directeur de la SONAGED, "ce matériel permettra d’améliorer les conditions de travail et la sécurité à la décharge."