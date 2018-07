Gouvernance territoriale : Macky chouchoute la Casamance et met en garde la banlieue

Le Président de la République Macky Sall a présidé, ce lundi 9 juillet 2018, la conférence nationale sur l’Aménagement et l’attractivité du territoire(CNAAT), au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).



Organisée par le ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de l’Aménagement du territoire, cette rencontre a pour objectif de repositionner l’Aménagement et le développement territorial au cœur des politiques publiques.

« Le but recherché est de mener une réflexion approfondie et de proposer des actions concrètes pour consolider les acquis, résoudre les dysfonctionnements constatés, assurer une plus grande cohésion dans l’action de développement territorial et favoriser une meilleure attractivité du territoire national", a indiqué le chef de l’Etat.



Macky Sall qui présidait l’ouverture de la (CNAAT) a également annoncé le "désenclavement total" de la Casamance avec l’ouverture prochaine du pont sur le fleuve Gambie. Selon le président de la République, "le désenclavement de certaines parties du pays permettent de donner un contenu à nos régions". Aujourd’hui, dans cinq mois vous pouvez emprunter le pont sur le fleuve Gambie. Il n’y aura alors plus de bac. La Casamance aussi, c’est sur la route nationale numéro six (RN6), qui a été réhabilitée grâce au Milliniumn challenger account (MCA)".



Cependant, il a vivement condamné l’occupation anarchique de la banlieue Dakaroise à qui, il faudra "une analyse scientifique vigoureuse, et objective" pour rendre les territoires viables. « Les territoires sont marqués par une anarchie dans leur configuration, surtout celle de Dakar qui regorge de monde. Donc, il nous faut beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale qui demande beaucoup de courage. Parce que chacun à son petit gâteau, ce qui ne va pas régler ce problème", a fait remarquer le chef de l’Etat, en présence des maires, venus assister à la conférence.



Ainsi, trois panels seront au menu de cette conférence qui va se poursuivre demain mardi, sur les thèmes de la maîtrise de l’information géographique et territoriale, la planification spatiale et la valorisation des ressources et potentialités du territoire, entre autres.

Il est attendu des échanges, des réponses claires, et surtout objectives concernant notamment le marketing territorial, l’attractivité et la compétitivité des recompositions territoriales.