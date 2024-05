Inauguration du nouveau siège de l’AICS au Sénégal : la Coopération italienne s’engage au développement durable

Dans le but de soutenir la transition vers des modèles de développement durable au Sénégal, un nouveau siège de l’Agence italienne de la Coopération au développement (AICS) a été inauguré hier jeudi, a-t-on appris d’un communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon le directeur de l’AICS, Marco Rusconi « l’Italie veut augmenter la dimension de leur présence avec d’autres bureaux de la coopération en Afrique notamment l’Afrique de l’Ouest, et de nouveaux bureaux physiques ». Il ajoute : « Le Sénégal est un pays où la coopération italienne s’est toujours engagée. Nous avons un important bureau qui ne couvre pas seulement le Sénégal mais les autres pays de la région et c’est d’ici qu’on a développé une importante action de coopération de stratégie, de gouvernement des autorités sénégalaises ».



D’après M. Rusconi, l’Italie est dans une période où elle veut s’engager davantage dans la coopération de développement. « Avec un portefeuille actuel de près de 200 millions d’euros qui est composé de crédit et de subventions, la Coopération italienne est présente au Sénégal dans le but d’investir dans des secteurs clés notamment l’agriculture, l’environnement la santé, l’éducation, ainsi que le soutien à des initiatives pour assurer la sécurité alimentaire », a souligné le directeur de l’AICS.



Intégrant ses secteurs d’activités les coopératives pour les femmes, la formation et la création d’emplois, l’AICS compte accompagner la jeunesse qui, selon le directeur, est une grande richesse. « Nous voulons accompagner ce pays dans les réalisations personnelles pour qu’ils puissent s’enrichir leur propre vie à eux », a-t-il indiqué.