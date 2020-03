Grave accident à Thiès : un mort et 19 blessés dont 4 dans un état grave

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin vers les coups de 8 heures, à l’entrée de Thiès, ville située à 70 km à l'est de Dakar. Le bilan fait état d'un (1) mort et dix-neuf (19) blessés dont (4) dans un état grave.



L’accident est survenu suite à une collision entre deux véhicules, un 'Ndiaga Ndiaye' et un véhicule particulier. Le capitaine, Mouhamadou Boba Diallo, chef des opérations a fait le point sur les ondes de Rfm et renseigne que l’accident a fait au total « 24 victimes dont 4 dans un état grave, 19 blessés et 1 corps sans vie ».



Les victimes sont en train d’être évacués au Centre hospitalier régional El hadji Amadou Sakhir Ndieguene de Thiès.



Dimanche, sept (7) personnes ont été tuées et 48 autres blessées dans un accident de la route vers Fatick, au centre du Sénégal. A l'origine, c'est un bus qui s’est renversé à Ndioudiouf, un village de la commune de Diouroup.