Grève des transporteurs à Tambacounda : le gouverneur de région, Oumar Mamadou Baldé, hausse le ton et met en garde les manifestants

Le gouverneur de la région de Tambacounda, située dans l'Est du Sénégal, réagit suite aux manifestations des chauffeurs et transporteurs. Oumar Mamadou Baldé condamne les scènes de vandalismes qui ont eu lieu dans la nuit du mardi. Il informe les manifestants que l’autorité de l’Etat va s’affirmer.



« Autant nous sommes disposés à prêter une oreille attentive, autant, il est absolument hors de question de laisser des scènes de violences à la limite de vandalismes continuer à poursuivre ». Tel est la réaction du gouverneur de région de Tambacounda après les manifestations des chauffeurs et transporteurs de la localité contre l’arrêté ministériel interdisant le transport interurbain en raison de la pandémie du coronavirus.



M. Baldé de poursuivre : « Nous leur avons dit que nous ne comprenons pas ce comportement. Il est clair que jusqu’à maintenant nous n’avons pas opté pour affirmer l’autorité de l’Etat puisse que nous considérons que ceux sont nos enfants. Mais ça ne peut pas perdurer », a-t-il déclaré sur la Rfm.