Grève du Sytjust : Ce sera bientôt «un mauvais souvenir» (Ismaïla Madior Fall)

Le fonctionnement de la justice est mis à rude épreuve ces derniers temps par la grève des membres du Syndicat des travailleurs de justice. Ces derniers, qui ont entamé une grève pour exiger plus de considérations de la part de l’Etat sont en phase d’obtenir satisfaction a laissé entendre le ministre de la Justice.



«Nous avons pris langue avec le Sytjust, nous avons une très bonne connaissance de leur plateforme revendicative, nous devons nous retrouver en début de semaine prochaine et je pense que, en principe, la semaine prochaine, leur grève sera un mauvais souvenir», a déclaré Pr Ismaïla Madior Fall.



Pr Fall, était présent vendredi à Rufisque pour présenter ses condoléances à la famille de feu Fallou Diop, enlevé puis tué alors qu’il n’avait que 2 ans et 6 mois.



Profitant de cette occasion, le successeur de Me Sidiki Kaba à la tête du département de la Justice s’est prononcé sur les ressources jugés insuffisantes de la Justice que décrient certains observateurs. : «Aujourd’hui, nous avons 515 magistrats, 350 greffiers. Evidemment ce n’est pas suffisant, mais il y a une politique aujourd’hui qui tend à renforcer les ressources humaines au niveau des juridictions», promet-il.