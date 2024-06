Guerre en Ukraine: dans la région de Kramatorsk, l'armée russe maintient la pression

L’armée russe ne relâche pas la pression dans le Donbass, elle réalise même quelques lentes avancées en certains points. De l’aveu même de l’état-major ukrainien, la situation est particulièrement tendue autour de la localité de Tchassiv Iar. La prise de cette petite ville proche de Bakhmout rapprocherait les forces russes de leur objectif de prendre Kramatorsk, la principale ville de la région, qui est encore sous contrôle ukrainien.



Détruite, Tchassiv Iar est presque entièrement vidée de ses 12 000 habitants. Les Russes continuent de grignoter des positions ukrainiennes, également plus au sud, dans le secteur de Pokrovsk et de Khourakhove. Ils mènent des frappes aériennes dans les villages alentours.



Manque d'hommes et de munitions

Les militaires rencontrés ici ne cachent pas que les conditions sont difficiles. Ils manquent d’hommes et de munitions. L’offensive russe dans la région voisine de Kharkiv, plus au nord, a quelque peu dégarni le front du Donbass. « Je n’ai plus assez de monde, parce qu’on a dû transférer des unités vers d’autres secteurs plus chauds », se désole un chef de peloton, qui opère près de Tchassiv Iar. Il regrette aussi les retards de livraisons de l’aide occidentale qui cause des pertes supplémentaires. Les récentes annoncent d’aide occidentale supplémentaire sont accueillies ici avec soulagement.



Mais, ces livraisons viennent un peu tard, selon un autre officier, qui regrette que les munitions leur parviennent « dans des volumes tout juste suffisants pour qu’ils n’aient pas à se rendre ».