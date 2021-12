Guinée: la Cédéao maintient ses sanctions et attend un calendrier pour les élections

Outre le Mali, sujet important du sommet de la Cédéao, la Guinée a aussi été au cœur des débats à Abuja. Les neuf chefs d'États réunis dans la capitale nigériane ont gardé leur cap à propos de la situation guinéenne. Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Cédéao dont le mandat a été proprogé de quelques mois, s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial à Abuja, Serge Daniel.



L'homme politique ivoirien a d'abord eu quelques mots à propos d'Alpha Condé, renversé le 5 septembre et transféré à la résidence de son épouse, le 29 novembre, après avoir été gardé par des militaires pendant presque trois mois. « Le sommet s'est félicité que l'ancien président de la République, Alpha Condé, ait été libéré. C'est un point que les chefs d'États et de gouvernements ont salué », a confié Jean-Claude Kassi Brou.



Toutefois, la Cédéao ne cède rien quant à ses exigences démocratiques. « On attend toujours un chronogramme pour la préparation des élections dans le cadre des six mois qui ont été accordés par le sommet », a rappelé son présidence. Les chefs d'États de l'organisation « souhaitent que le processus soit accéléré ». Et ainsi, ils ont « décidé de maintenir, pour le moment, les sanctions politiques de suspension et les sanctions ciblées ».