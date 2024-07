Guy Marius Sagna à la CEDEAO : « Je n’ai pas besoin d'être soutenu par le bureau du parlement, ma seule préoccupation, le panafricanisme »

Suite aux déclarations du député sénégalais et membre du parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, critiquant les chefs d’État africains pour appauvrir le continent, le bureau de la CEDEAO a publié un communiqué le mardi 23 juillet exprimant ses « préoccupations et désapprobations » concernant ces propos jugés excessifs envers les chefs d’État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, ainsi que certains membres du bureau du Parlement.



Dans une note parvenue à PressAfrik, ce mercredi, le député sénégalais a tenu à faire savoir qu’il n’a « pas besoin d'être soutenu par le bureau du parlement de la CEDEAO qui par son communiqué avoue, confirme bien l'existence de la CEDEAO des chefs d’État : sa seule préoccupation ».



Selon Guy Marius qui fait fi des reproches de ses collègues, sa seule préoccupation reste le panafricanisme. « L'avis illégitime et illégal du bureau de la CEDEAO ne m'intéresse pas. Ma seule préoccupation : le panafricanisme au service des peuples africains et non de l'impérialisme et de certains chefs d'État qui sont ses valets », a -t-il indiqué, poursuivant que « l’Afrique va changer radicalement. Et l'Afrique de l'Ouest va y contribuer de manière décisive. Plus de 20 organisations du Togo répondent à la CEDEAO des chefs d'État ».



Il a appelé ainsi à poursuivre la lutte pour le changement du continent africain. « Continuons la lutte pour l'édification de l'Afrique de l'Ouest des peuples ! Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l'Ouest est possible », a conclu Guy Marius Sagna.