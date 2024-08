Inauguration de la Centrale West African Energy : Un Tournant pour l'Énergie au Sénégal

Ce jeudi 22 août 2024, la centrale West African Energy (WAE), située au Cap des Biches, a marqué une étape significative avec son premier allumage. Ce projet ambitieux, soutenu par Senelec, s’inscrit dans une stratégie nationale visant à transformer le paysage énergétique du Sénégal. Il a pour objectifs de renforcer la stratégie « gas to power », de réduire les coûts de production d'électricité, d'anticiper la hausse de la demande énergétique et de promouvoir l'expertise locale.



Avec une équipe de plus de 1 200 agents, le projet met un accent particulier sur la maximisation de la participation des Sénégalais. Ce premier allumage marque le début d'une série d'étapes, incluant la synchronisation avec le réseau de Senelec et le lancement des activités de production d'électricité.



Papa Toby Gaye, le nouveau Directeur Général de Senelec, s’est rendu sur place pour une visite technique afin d’évaluer l’état d’avancement de ce projet stratégique. Il a souligné l'importance cruciale de la centrale dans la gestion de la demande croissante d'électricité, notamment en prévision du pic de consommation prévu pour octobre. « Ce projet est essentiel pour répondre à la demande pendant les périodes de pointe et pour garantir une électricité accessible et fiable », a-t-il déclaré.



La centrale du Cap des Biches, avec une capacité de 300 MW, se distingue comme l'un des projets les plus avancés en matière de partenariat public-privé au Sénégal. S'inscrivant dans le cadre du plan de production élaboré par Senelec, elle vise à fournir une énergie de haute qualité à un coût réduit. M. Gaye a également mis en avant les innovations apportées par ce projet, notamment l’implication des investisseurs locaux, dont le rôle est clé dans la réalisation de cet objectif.



Dotée de technologies de pointe, la centrale se positionne comme la plus performante du pays, avec une consommation de combustibles réduite et une moindre émission de gaz à effet de serre. Sa mise en service est prévue pour août 2024 en cycle simple, tandis que le cycle combiné sera opérationnel en février 2025.