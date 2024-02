Infrastructure commerciale : Koussy accueille son marché central

L’infrastructure a coûté exactement 46 millions de francs CFA. Le marché de Koussy est composé de 20 cantines, des étales et un hangar, d’après Mamadou Diallo, premier magistrat de la commune. Ce marché central permettra aux femmes d’exercer leurs activités et en toute sécurité. « C’est une veille doléance des femmes qui vient d’être satisfaite. Nous étions toujours sous le soleil et sous la pluie en période d’hivernage. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir », s’est réjouie la commerçante Bineta Diallo.



Après que ce rêve est devenu une réalité. Il reste à songer à la gestion de ce bijou. Ainsi, les usagers sont priés à bien veiller à son entretien. A ce propos, le maire a plaidé pour une mise en place d’un comité de gestion devant regrouper tous les acteurs dont l’activité économique tourne autour du marché central.