Interception d'une pirogue transportant 164 candidats à l'émigration irrégulière au large de l'île de Gorée (marine nationale)

Au cours d'une opération aéromaritime conjointe menée par l'Armée de l'air et la Marine nationale, une pirogue transportant 164 personnes en situation de migration irrégulière a été interceptée au Sud de l'île de Gorée ce samedi.



Parmi les occupants se trouvaient 11 femmes et 18 mineurs, mettant en lumière les défis persistants liés à la migration clandestine dans la région.



Cette interception souligne l'importance de la coopération internationale et des efforts coordonnés pour faire face à ce phénomène.