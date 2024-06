Belgique-Slovaquie : comment le nouveau ballon connecté de l’Euro 2024 a plombé les Diables Rouges

La Belgique s’est inclinée face à la Slovaquie, ce lundi, lors de son entrée en lice à l’Euro 2024 (1-0). Les Diables Rouges ont été privés d’une égalisation en fin de match en raison d’une main de Loïs Openda détectée par le nouveau ballon connecté utilisé lors de la compétition en Allemagne.



Un ralenti de l’action avec un petit graphique dans un coin de l'écran. Les spectateurs de l’Euro 2024 ont pu découvrir l’intérêt du nouveau ballon connecté utilisé durant la compétition, ce lundi, lors de la victoire de la Slovaquie contre la Belgique (1-0). En fin de match, les Belges ont été privés d’une égalisation après un débordement de Loïs Openda et une reprise soudaine de Romelu Lukaku dans la surface (86e).



Après avoir d'abord validé le but, Halil Umut Meler, l’arbitre de la rencontre, a été interpellé par ses assistants en charge du VAR. Ces derniers l’ont informé que le ballon connecté, baptisé "Fussballliebe" ("amour du football", en allemand) et créé à partir de polyester recyclé, avait signalé une main d’Openda au départ de l’action.



Une technologie développée par Adidas



Selon Rmc Sport, l’officiel turc est alors venu revoir les images au bord du terrain, avec l’aide d'un petit graphique lié au capteur placé à l’intérieur du ballon qui s’est affiché sur l’écran. Et la technologie "Connected Ball", développée par Adidas, lui a permis d’avoir la certitude que l’attaquant de Leipzig avait bien touché le cuir de la main.



M. Umut Meler a donc logiquement annulé le but de Lukaku. Sous le regard compréhensif des supporters présents à Francfort, qui ont pu visionner les mêmes images sur les écrans du stade.