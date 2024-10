Interpellations à tout va d'hommes politiques et leaders d'opinion: faut-il s'attendre à un effet de bord?

Le climat reste tendu sur le landerneau politique sénégalais. Les convocations d'hommes politiques ou de leaders d'opinion commencent à devenir monnaie courante. Cheikh Yérim Seck, Bougane Guèye Dani, Kader Dia, Cheikh Tidiane Ndao, Bah Diakhaté, Ameth Suzanne Camara, commissaire Keita, tout ce beau monde se trouve actuellement dans "le panier à salade". Les faits qui leur sont reprochés vont de la diffamation aux injures publiques.



La liste des interpellations risque de s'allonger encore et encore. Le pouvoir avec ces assignations d'hommes politiques et leaders d'opinion est en train de prêter le flanc. Ces politiques plus enclins à faire des critiques que de faire des débats de programme vont à coup sûr continuer à tirer à boulets rouge sur le régime actuel. Ce qui risquerait d'entrainer une situation inextricable. Dans les jours à venir les discours de l'opposition vont monter crescendo et seront empreints d'un vocabulaire beaucoup plus vindicatif. Cette opposition se trouvant dos au mur sortira ses griffes et jouera son va-tout dans ce combat de gladiateurs. Les élections législatives se profilent à l'horizon, de ce fait tous les coups seront exploités à son avantage ou son désavantage.



Dans tous les cas, le Rubicon semble franchi de part et d'autre. Cette nouvelle opposition paraît être aux abois. Au regard, des noms qui figurent sur le tableau de chasse. Dès lors, il y a lieu de craindre le délitement du champ politique sénégalais.