Israël annonce ce vendredi autoriser la livraison «temporaire» d'aide dans la bande de Gaza via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez

Une annonce qui survient au moment où la pression internationale s'accentue sur le gouvernement israélien, le président des Etats-Unis Joe Biden ayant évoqué jeudi pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures «tangibles» face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé des «mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza», a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué. «Cette aide accrue permettra d'éviter une crise humanitaire et est nécessaire pour assurer la poursuite des combats et atteindre les objectifs de la guerre», a-t-il ajouté. Selon ce communiqué, Israël va autoriser l'acheminement «temporaire» de l'aide humanitaire par le port israélien d'Ashdod, à environ 40 km au nord de la bande de Gaza, et par le point de passage d'Erez, entre le territoire palestinien et le sud d'Israël. Les autorités israéliennes vont aussi permettre «l'augmentation de l'aide jordanienne par Kerem Shalom», poste-frontière du sud d'Israël.