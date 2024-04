La situation sécuritaire dans l’est de la RDC au cœur de la visite de Félix Thisekedi en Allemagne

La crise sécuritaire est une question prioritaire pour la République démocratique du Congo (RDC) et dans cette tournée européenne, Félix Tshisekedi abordera le sujet lors de ses rendez-vous avec les responsables politiques en Allemagne et en France. La RDC demande aux États de se positionner clairement concernant le conflit qui oppose les forces gouvernementales au groupe M23 soutenu par le Rwanda voisin.



L’Allemagne a, plusieurs fois, condamné ces dernières années l’appui de Kigali au groupe rebelle au Nord-Kivu. En mars dernier, lors d’un entretien à Kinshasa avec le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, l’ambassadeur allemand était allé plus loin évoquant la présence des forces rwandaises en RDC. « Une violation de la souveraineté », selon Ingo Hebert.



L’Allemagne qui s’inquiète aussi de la crise humanitaire dans la région, conséquence du conflit avec son million de déplacés uniquement pour la ville de Goma. L’ambassadeur allemand à Kinshasa a d’ailleurs fait partie d’une délégation d’ambassadeurs occidentaux qui se sont rendus dans la capitale provinciale à la mi-avril, avec comme objectif d’alerter sur les besoins humanitaires.