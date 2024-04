Brésil : funérailles en hommage aux migrants africains retrouvés morts en mer

Les personnes décédées ont été enterrées lors d'une cérémonie laïque organisée par des ONG, tels que l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, la Croix-Rouge et l'Organisation internationale pour les migrations, avec l’appui des forces de la police brésilienne, de la marine et des agences de défense civile.

Aucune des victimes n'a été identifiée, mais les documents retrouvés sur le bateau indiquaient qu’il s’agissait de migrants Maliens et Mauritaniens, et qu’ils auraient pris la mer le 17 janvier.

L’embarcation d'environ 12 mètres qui les transportait, contenait 25 imperméables et 27 téléphones portables, ce qui laisse supposer que le nombre initial de passagers était nettement plus élevé.

En 2021, au moins sept bateaux en provenance d'Afrique du Nord-Ouest ont été retrouvés dans les Caraïbes et au Brésil.

Tous transportaient des cadavres, comme le bateau trouvé à Pará.

Les autorités ont indiqué que le mode d'inhumation permettrait des exhumations ultérieures au cas où les familles des défunts seraient retrouvées et souhaiteraient rapatrier les corps dans leur pays d'origine.