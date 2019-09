"J'ai 22 ans et je veux enlever mon utérus"

Megan, habitante de Livingston dans le West Lothian, a lancé une pétition demandant au gouvernement écossais de revoir les directives du NHS.



Elle dit qu'elle veut avoir une meilleure qualité de vie même si cela signifie qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants.



L'étudiante de l'Université d'Édimbourg souhaite que les spécialistes de la médecine engagent le débat sur sa décision de subir une hystérectomie, une intervention qui lui enlèverait l'utérus.



Dans sa pétition au Parlement, Megan note que la valeur d'une femme semble reposer sur sa capacité à avoir un enfant, et non sur le fait qu'elle peut profiter de la vie sans douleur atroce et sans examens invasifs.