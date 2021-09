Joal : Un charretier polygame meurt après avoir été surpris avec une femme mariée

La mort suspect d’un charretier est sur toutes les langues à Joal, une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite-Côte, au sud-est de Dakar. Moundor Sarr comme c’est de lui qu’il s’agit, marié à 3 femmes, a perdu la vie après avoir été surpris en plein rapport sexuel avec son amante, Ndiabé Fall, mariée à un pêcheur, avec qui il entretient une relation amoureuse de plus de 15 ans.



Selon L’Observateur qui donne les détails de cette affaire, dans sa parution de ce vendredi, les amoureux, malgré leur situation matrimoniale, n’ont jamais caché leur idylle à la population de Joal.



Le jour des faits, les deux amoureux se sont donnés rendez-vous à leur lieu de rencontre habituel. pendant qu’ils entretenaient des rapports sexuels en plein air, une lueur de torche d’un autre pêcheur a malencontreusement traversé. Pensant qu’ils sont pris en flagrant délit, ils ont pris la poudre d’escampette.



L’homme qui n’a pas voulu rentrer chez lui, a préféré suivre sa copine chez elle où vivent son mari et ses trois enfants. Du coup, il décide de faire une course de plus de 200 mètres. Une situation qui lui cause des complications respiratoires. Devant le domicile de sa bien-aimée, il s’essouffle sous les pieds de sa concubine.



Cette dernière appelle à l’aide son mari et ses enfants. Conduit à l’hôpital par ces derniers, le charretier y passe la nuit en compagnie de sa copine. Mais, Moundor Sarr a malheureusement perdu la vie au cours de son évacuation.