Joe Biden marque la rupture avec Trump dès son arrivée à la Maison Blanche

Dix-sept décrets signés dans le bureau ovale, devant les caméras. Ce qui donne en quelque sorte le ton de la politique que Joe Biden entend mener.



Le premier impose le port du masque dans les bâtiments fédéraux, les transports entre Etats et pour les fonctionnaires fédéraux. Une mesure qui dans la plupart des cas est déjà en application, mais elle montre que le président est déterminé à lutter contre la propagation du Covid-19. La pandémie a fait plus de 400.000 morts aux Etats-Unis. Dès jeudi, le célèbre immunologue Anthony Fauci représentera les Etats-Unis à une réunion de l'OMS.



Joe Biden a aussi annoncé le retour des États unis dans l’accord de Paris sur le climat. Il a annulé les décisions prises par Donald Trump qui autorisaient notamment les forages pétroliers dans des zones protégées. Manière d’affirmer son intention de se pencher sérieusement sur les questions d’environnement.



Chemin vers la citoyenneté aux clandestins

Le nouveau président américain a aussi garanti la protection des dreamers, ces jeunes arrivés de manière irrégulière lorsqu’ils étaient mineurs sur le territoire américain, a suspendu la construction du mur à la frontière. Sur la question de l’immigration, il a même envoyé un premier projet de loi au Congrès. Le texte prévoit d’accorder un chemin vers la citoyenneté aux clandestins depuis plusieurs années aux États-Unis sous certaines conditions, et il réaffirme l’engagement du pays à rester une terre d’accueil, de refuge pour les personnes persécutées.



M. Biden a aussi mis fin à l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans, une des premières mesures très controversées de son prédécesseur républicain.



C’est donc bien le contre-pied de la politique de Donald Trump que Joe Biden a pris dès son arrivée à la Maison Blanche. Le président veut une Amérique unie, ouverte sur le monde et respectueuse de l’environnement.