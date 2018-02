Journée sans école au Sénégal : 35 000 enseignants marchent ce vendredi sur la place de l'Obélisque

Les salles de classe sont fermées ce vendredi sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Les syndicats d'enseignants observent une grève totale et prévoient une grande marche sur la place de l'Obélisque (Dakar). Pas moins de 35 000 enseignants sont attendus dans la capitale sénégalaise cet après-midi, pour montrer au Gouvernement du Premier ministre Mouhamad Boun Abdallah Dionne, leur force de persuasion et surtout leur détermination à emmener l'Etat à accéder à leur plateforme revendicative, ou du moins à certains points de ladite plateforme, sur lesquels ils ne comptent pas reculer.Le 20 janvier 2018, Le Premier ministre avait rencontré les syndicats d'enseignants pour des négociations. Après 10 heures d'échanges, le chef du gouvernement s'était abstenu de prendre des engagements concernant le régime indemnitaire. La seule promesse faite par Dionne, lors de cette rencontre concernait l'indemnité de logement. Et les 6 000 Fcfa proposé par le gouvernement sont très en deçà des attentes de Sowourou Sène (Secrétaire général du Saemss) et de ses camarades. "Comme vous le savez, nous sommes des mandatés. Nous allons, dans une réunion de plénière avec l’ensemble des organisations syndicales, évaluer ces propositions du gouvernement. Mais nous le disons d’emblée, par rapport au régime indemnitaire, nous sommes restés sur notre faim". Le gouvernement, dans son argumentaire, dit que comme il y a un niveau salarial élevé pour certains et faible pour d’autres, ils ne savent pas comment faire pour arriver au juste milieu. Je crois que c’est un argumentaire que nous ne pouvons pas accepter. C’est la raison pour laquelle, s’ils disent vouloir ajouter, selon le pourcentage, 6 000 F Cfa seulement sur l’indemnité de logement des enseignants, nous considérons que c’est très en deçà de nos attentes", avait-il déclaré au sortir de la réunion avec le PM.Entre temps, les syndicats représentatifs d'enseignants, regroupés autour du G7 ont déroulé leur plan d'actions. Le 08 février 2018, plus de 15 syndicats ont effectué une marche nationale dans les rues de Thiès. Ce vendredi, la marche prend une toute autre envergure, avec plus de 35 000 enseignants attendus à la place de l'Obélisque.