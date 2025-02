Justice : Ousmane Diagne annonce l’ouverture d’une enquête sur les malversations pointées par le rapport de la Cour des Comptes

Le rapport récemment publié par la Cour des Comptes, a été abordé lors de la séance de "questions d'actualité au gouvernement" ce vendredi 21 février. Face aux préoccupations soulevées par les députés et les critiques qui ont émergé à la suite de ce rapport, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a pris la parole pour rassurer l’Assemblée nationale.



Ousmane Diagne a annoncé l’ouverture imminente d’une enquête afin d’examiner en profondeur les conclusions du rapport de la Cour des Comptes. Cette enquête, selon le ministre de la Justice, visera à évaluer l’étendue des malversations évoquées dans le rapport, d'abord. Ensuite, elle identifiera les responsables des actes susceptibles d’avoir favorisé des pratiques illégales, notamment celles pouvant bénéficier à des entreprises criminelles.



« Nous allons nous efforcer d’évaluer l’étendue des malversations et de poursuivre toute personne responsable d’actes susceptibles de favoriser des entreprises criminelles », a déclaré Ousmane Diagne. Cette déclaration a pour objectif de rassurer les citoyens et les parlementaires sur la détermination du gouvernement à garantir la transparence et l’intégrité dans la gestion des finances publiques.



Le ministre a également précisé que cette enquête serait menée de manière rigoureuse et impartiale. Et elle veillera à ce que toutes les personnes impliquées, qu’elles soient publiques ou privées, soient tenues responsables en cas de fautes graves. Il a souligné l’importance d'une lutte efficace contre la corruption et les malversations dans le but de préserver la confiance des Sénégalais envers leurs institutions.