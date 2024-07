Kaolack : plus de 10 tonnes de déchets solides enlevées lors de la 2ème édition de la journée nationale de nettoiement

La ville de Kaolack a célébré la Journée nationale de nettoiement, connue sous le nom de « Setal Sunu Réew ». Cette deuxième édition a vu la collecte de plus de 10 tonnes de déchets solides extraits de deux sites clés : la gare routière « Nioro » et le marché central.



Près d’un millier de volontaires, incluant des jeunes, chauffeurs, « coxeurs » (rabatteurs), employés de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged), Forces de défense et de sécurité, ainsi que d'autres citoyens engagés, ont travaillé ensemble pour assurer le succès de cette journée. Leur mobilisation s'est faite sous la supervision attentive du gouverneur de la région, Ousmane Kane.



Au-delà de ces deux sites symboliques, les opérations de nettoyage se sont étendues aux différents quartiers de Kaolack. Les associations communautaires, les Associations sportives et culturelles (ASC), et les populations locales ont participé activement, montrant leur détermination à ne plus laisser les déchets envahir leur environnement.



Pour le gouverneur Ousmane Kane, "cette journée est également une occasion de sensibiliser les utilisateurs des sites fréquentés à adopter de nouveaux comportements et une meilleure gestion de leur environnement." Il a souligné l'importance de cette rupture nécessaire dans les habitudes de gestion des déchets.



En plus du soutien logistique apporté par l’État, un lot important de matériel de nettoyage a été offert par El Hadji Fallou Kébé, promoteur du festival des « 72H de Kaolack ». Ce don comprenait trente bacs à ordures, des balais et d'autres accessoires de nettoyage, en plus de près d’un millier de poubelles déjà distribuées dans la commune, relate Sud Quotidien.