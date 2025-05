Aide Tabaski : les dépôts des demandes démarrent officiellement le six (06) mai

La Mairie de Dakar porte à la connaissance du public que les dépôts de demandes pour les « aides Tabaski » débuteront officiellement le mardi 6 mai et prendront fin le vendredi 9 mai 2025.



Les dépôts seront reçus de 09h00 à 15h00. Ils se feront à l’Hôtel de ville (mairie) de Dakar, Boulevard El Hadji Djily MBAYE et regroupe les communes de Gorée, Médina, Dakar-Plateau, Hann bel air, Fann-Point E-Amitié et Gueule Tapée Fass-Colobane.



Au Building Communal rue 11 X 22 à côte de la BCEAO pour les communes des HLM, Biscuiterie, Ngor, Ouakam, Dieuppeul-Dercklé-Castors, Parcelles Assainies.



A la Direction de l'Aménagement Urbain (DAU) à côté du CESAG pour les communes de Yoff, Sicap Liberté, Mermoz Sacré Cœur, Grand Yoff, Grand-Dakar, Patte d'Oie, Cambérène.



Les enquêtes sont prévues du lundi 12 au vendredi 16 mai 2025, de 9 h à 17 h, sur les lieux de dépôt respectifs.



Pour postuler, il faut se munir d’une demande manuscrite adressée au Maire, Photocopie de la carte nationale d’identité et d’un Certificat de domicile.