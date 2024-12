Kaolack : plusieurs cantines ravagées par un incendie au marché Guedj

Le marché Guedj de Kaolack a été la proie d'un incendie, dans la nuit de samedi. Plus d’une centaine de cantines ont été calcinées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre, selon le capitaine Mamadou Yaga Mané du groupement d'incendie et de secours n°3 de Kaolack.



« Nous avons été alertés à 23 h 20 mn pour un feu au marché Guedj de Kaolack. Neuf minutes après, les premiers engins se sont présentés sur les lieux. Il s'agissait d'un violent feu qui a dévasté tout sur son passage », a déclaré le capitaine sur Seneweb.



Selon lui, la rapidité de la mise en œuvre des moyens d’intervention ont permis de circonscrire le feu, ensuite d'arrêter la propagation et d'aboutir à son extension. Le commandant a aussi expliqué que la superficie totale des dégâts est d’environ 5 000 m2.