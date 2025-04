Affaire du bateau d'engrais détourné : Aziz Ndiaye inculpé, son frère Massata sous contrôle judiciaire

Après deux reports, l’opérateur économique Aziz Ndiaye et son frère Massata ont comparu hier-lundi devant le juge dans le cadre de l’affaire du bateau d’engrais détourné et revendu frauduleusement. Bien qu’ils soient visés pour recel, leurs avocats contestent catégoriquement les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, Aziz Ndiaye a été inculpé et placé en liberté provisoire.



Son frère, Massata Ndiaye, a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire. Avant leur comparution, ils ont présenté une caution solidaire composée de trois villas situées à Ngaparou, qui a été acceptée par le juge d’instruction. Cette mesure est prise en attendant qu'ils soient entendus sur le fond de l’affaire, afin de présenter leur défense.



L'instruction se poursuit néanmoins, car deux figures clés du dossier, Lamine Ngom et Atoumane Sy, sont en fuite depuis 2021, nous apprend "Libération" dans sa parution de c e jour. Ils sont suspectés d’avoir joué un rôle central dans l’organisation de l’opération, notamment en revendant une grande partie de la cargaison à des acheteurs maliens. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre eux par le juge du deuxième cabinet.