Justice : Farba Ngom mise sur une nouvelle offre de cautionnement de 44 milliards Fcfa pour sortir de prison

Incarcéré depuis le 27 février dernier, le député-maire d’Agnam, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, multiplie les tentatives pour obtenir une liberté provisoire. Selon le journal L’Observateur, ses avocats ont déposé, hier, lundi 7 avril 2025, une nouvelle requête de mise en liberté assortie d’une offre de cautionnement estimée à plus de 44 milliards de Fcfa.



Il s’agit de la troisième demande introduite auprès du président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), Idrissa Diarra. Pour convaincre, l’élu a mobilisé une partie importante de son patrimoine dans l’espoir de desserrer l’étau judiciaire qui pèse sur lui.



Selon le journal, Farba Ngom a transmis 22 nouveaux titres fonciers, évalués à 43,802 milliards de francs Cfa, assortis d'un milliard en numéraire, portant le montant total à 44,802 milliards Fcfa. Une proposition immobilière que le président du Collège des juges d'instruction pourrait inscrire au nom de l'Etat sous forme d'hypothèques. Ces titres sont répartis entre Dakar (lotissement Boa), Thiès, Mbour, Rufisque et Nga, dessinant ainsi une énorme cartographie foncière.



Incarcéré depuis le 27 février dernier, l’ancien maire des Agnam est poursuivi dans deux dossiers distincts de détournement de deniers publics en tant que complice sur 91 milliards Fcfa aux côtés de l’homme d'affaires Tahirou Sarr, et l’autre en tant qu’auteur principal pour un montant de 31 milliards Fcfa.



Pour rappel, Farba Ngom avait déjà présenté, lors de sa première comparution, dix titres fonciers estimés à 34 milliards Fcfa devant le Pool judiciaire financier. Ces demandes de liberté provisoire avaient été rejetées.