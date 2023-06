Keur Massar : la coordonnatrice de Pastef-Mboula interpellée par la Sureté Urbaine

Les arrestations se poursuivent au sein du parti Pastef alors qu’Ousmane Sonko boucle une semaine d’isolement dans son domicile à la Cité Keur Gorgui.



Wouly Ndiaye, responsable du mouvement des cadres de Pastef-Linguère et coordonnatrice de ce parti dans la commune de Mboula a été arrêtée et placée en garde à vue à la Section de recherche samedi 10 juin 2023 chez elle à Keur Massar.



Selon nos confrères du quotidien Libération, son arrestation fait suite à un enregistrement audio dans laquelle une voix féminine appelait à s’attaquer aux commissariats de police et aux brigades de la gendarmerie alors que de violentes manifestations se déroulaient dans la ville de Dakar.



Cette même voix indiquait que cette force de l’ordre à quitter leur position sur le terrain.



C’est dans ce sens, que la conclusion de l’enquête ouverte a conduit la Sûreté urbaine à Wouly Ndiaye qui était encore sous le régime de la garde à vue.