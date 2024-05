Côte d'Ivoire: découverte du plus grand gisement d'or du pays

Le « projet Koné » se situe dans les départements de Kani et de Dianra, dans le nord-ouest. Les ressources de ce gisement aurifère sont évaluées à 155,5 tonnes d’or. Il s’agit d’un minerai qui a une teneur de 0,72g d’or par tonne. La capacité de production annuelle est évaluée à 11 millions de tonnes pour une durée d’exploitation de 20 ans.



Il s’agit d’un « gisement de rang majeur », estime un expert dans le secteur minier. Ce spécialiste replace cette découverte dans un contexte géologique sous-régional plus large : il y a déjà deux gisements aurifères importants au Burkina Faso et un en Guinée. « Cette découverte en Côte d’Ivoire va rendre le pays attractif et attirer d’autres sociétés », poursuit cet expert.



Pour l’heure, le site doit d’abord être sécurisé. Une usine doit être installée. Selon le groupe Montage Gold, près de 4 500 emplois directs et indirects devraient être créées. La production de ce gisement aurifère devrait démarrer en 2027.