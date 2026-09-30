Keur Mbaye Fall : deux frères en garde à vue pour de présumés abus sexuels sur deux mineures de 7 ans et de 3 ans

Deux frères, Cheikh Tidiane Diongue, 20 ans, et Abdou Karim Diongue, 16 ans, ont été placés en garde à vue au commissariat de Zac Mbao. Domiciliés à la rue 10 de Keur Mbaye Fall, ils sont soupçonnés d’avoir commis à plusieurs reprises des violences sexuelles sur deux mineures, âgées de 7 et 3 ans.



Selon Libération, l’affaire a été signalée le 18 septembre 2026 après que le frère de la principale victime, âgé de 9 ans, aurait surpris les deux mis en cause avec sa petite sœur de 7 ans. Alertée, leur mère a déposé plainte. Entendue en présence de sa mère, la fillette aurait déclaré avoir subi des agressions sexuelles à deux reprises et a également désigné une autre enfant du quartier, âgée de 3 ans, comme victime présumée des deux frères.



L’examen gynécologique pratiqué sur la fillette de 7 ans a relevé des déchirures hyménales. La seconde enfant, âgée de 3 ans, n’a pas pu fournir de récit précis lors de son audition, en raison de son très jeune âge. Une réquisition a néanmoins été délivrée afin qu’elle fasse à son tour l’objet d’un examen gynécologique.



Lors de leur audition, en présence de leurs parents, Abdou Karim Diongue aurait nié les faits qui lui sont reprochés. Cheikh Tidiane Diongue, lui, les aurait reconnus avant de tenter d’en minimiser la portée. Les deux frères restent à la disposition des enquêteurs, alors que les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur les faits concernant les deux mineures.