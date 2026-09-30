Guerre en Ukraine: Moscou poursuit ses frappes faisant au moins quatre morts à Kiev

Ce qu'il faut retenir

► La Russie poursuit ses frappes sur l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes rapportent un bilan d'au moins quatre morts et plusieurs blessés dans la capitale la nuit dernière. Des journalistes de l'AFP avaient entendu dans la nuit une dizaine d'explosions dans la capitale ukrainienne, soumise presque quotidiennement à des frappes de Moscou.



► Hier soir, mardi 29 septembre, le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé qu'une rare rencontre entre les ministres allemand et russe des Affaires étrangères en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York samedi dernier avait prouvé que la Russie n'est « pas du tout intéressée par des pourparlers sérieux » en Ukraine.



► L’Estonie a accusé mardi 29 septembre la Russie d’avoir commandité un incendie dans les locaux d’un fabricant de drones. Le Kremlin a rejeté toute responsabilité dans l’incident, dénonçant les accusations « infondées » et « irréfléchies ».



La Russie «a utilisé des missiles balistiques et des drones à réaction» sur Kiev, selon l'Ukraine

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a notamment utilisé la nuit dernière pour son attaque sur la capitale ukrainienne des missiles balistiques et des drones à réaction, que Kiev peine à intercepter faute de munitions. Depuis le début de l'été, Moscou mène des raids aériens quasi quotidiens, de jour comme de nuit, contre une série de cibles dans la capitale ukrainienne. L'approche de l'hiver fait craindre aux autorités de nouveaux pilonnages russes massifs contre des sites énergétiques.



Reprise des vols dans les aéroports polonais de Lublin et Rzeszow

Les vols ont ​repris dans les aéroports de Lublin et Rzeszów en Pologne après ​avoir ‌été un



temps ⁠suspendus à la suite d'opérations ‌militaires liées à des frappes russes ⁠en Ukraine, a annoncé mercredi 30 septembre l'agence des services de ​navigation aérienne polonaise (PANSA).





L'armée polonaise ‌a précisé plus tôt dans un communiqué que l'aviation ‌militaire était présente dans l'espace aérien polonais ​en raison des frappes russes contre l'Ukraine menées à l'aide de « moyens ​d'assaut aériens ». L'armée a ​également précisé qu'elle ​avait mobilisé ses systèmes de défense aérienne ​au sol et ses radars de reconnaissance dans le cadre d'une mesure défensive visant ⁠à sécuriser son espace aérien.