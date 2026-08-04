Kigali : Néné Fatoumata Tall et Anta Babacar Ngom retenues dans une liste de 40 femmes leaders

L'ancienne ministre Néné Fatoumata Tall a annoncé, lundi 03 août, sur sa page Facebook, sa participation à la classe inaugurale de l'Académie africaine pour les femmes en leadership politique, organisée à Kigali, au Rwanda.



Selon elle, cette initiative portée conjointement par le PNUD, la Commission de l'Union africaine, le réseau AWLN et l'ASG réunit des ministres, députées et maires venues de plusieurs pays africains. L'objectif est de renforcer les capacités des femmes engagées dans la gouvernance et de favoriser un réseau de leadership féminin à l'échelle du continent.



Néné Fatoumata Tall et la députée Anta Babacar Ngom figurent parmi les 40 femmes leaders sélectionnées sur 1 334 candidatures à travers l'Afrique pour intégrer la toute première promotion de cette académie. Une sélection que l'ancienne ministre sous Macky Sall qualifie de « fierté immense » et de « responsabilité ».



À travers cette formation, l'ancienne ministre affirme vouloir poursuivre son engagement en faveur d'une plus grande place des femmes dans les instances de décision, notamment sur les questions de paix, de gouvernance et de développement. « La prochaine génération de leaders de la gouvernance africaine se construit aujourd'hui. Et nous y sommes », a-t-elle écrit.



Dans son message, Néné Fatoumata Tall a également exprimé sa « profonde gratitude » à Macky Sall, estimant que l'ancien chef de l'État lui a « tracé un parcours politique et institutionnel », qu'elle considère comme le socle de son engagement en faveur de la démocratie et de la République.