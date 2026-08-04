Sélectionneur des Lions : la FSF compte soumettre une short-list de trois entraîneurs à la tutelle

C’est le quotidien L’Observateur qui donne l’information, dans son édition de ce mardi. La Fédération sénégalaise de football (FSF) va soumettre au ministère de la Jeunesse et des Sports une liste de trois candidats pour le poste de sélectionneur des Lions. Celle-ci devrait inclure Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard, suite à la fin de la collaboration avec Pape Thiaw. Si Patrick Vieira est un profil apprécié, aucune négociation officielle n'a été entamée avec lui, sa priorité restant un poste en club.



Omar Daf s'impose comme un candidat sérieux grâce à sa parfaite maîtrise de l'environnement des Lions et à son passif d'ancien international, même si ses récentes fonctions d'adjoint au Congo imposeraient de lever des contraintes juridiques pour son retour. En revanche, l'option Hervé Renard s'éloigne fortement, le technicien français étant désormais la cible prioritaire de la Fédération ivoirienne de football, ce qui compromet ses chances de rejoindre le banc sénégalais.



Pour rappel, Pape Thiaw a été limogé de son poste de sélectionneur du Sénégal en raison des mauvais résultats de l'équipe lors de la Coupe du monde 2026, marqués par une élimination précoce en seizièmes de finale, ainsi que d'une rupture de la confiance avec la Fédération.