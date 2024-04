Korité 2024: le message du Président Diomaye Faye aux Sénégalais

Le Président Bassirou Diomaye Faye a prononcé des paroles de réconciliation et de pardon lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar.



Il a exprimé son pardon à tous et a demandé le pardon de chacun, tout en priant pour la clémence divine. Soulignant l'importance de l'unité nationale, il a affirmé que le Sénégal est un pays un et indivisible, et a appelé à maintenir ce vivre-ensemble, qui est admiré à l'échelle mondiale, comme une responsabilité collective.



«Je voudrais dire le pardon que j’accorde à tout le monde et demande pardon à tout le monde. Je prie Dieu pour qu’il nous pardonne...Le Sénégal est un pays Un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective d’entretenir ce vivre ensemble que le monde entier nous envie», s'est adressé le Président Faye aux Sénégalais.