Dirigé par Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, ce groupe est composé d’Esteban Cambiasso (Argentine), Aliou Cissé (Sénégal), Tobin Heath (États-Unis), Jürgen Klinsmann (Allemagne), Roberto Martínez (Espagne), Gilberto Silva (Brésil) et Pascal Zuberbühler (Suisse), responsable du TSG.

Le TSG de la FIFA, un panel d’experts composé de sélectionneurs nationaux et d’anciens joueurs, a pour objectif de regarder des matchs, de déceler des tendances ainsi que des innovations tactiques et de les illustrer à l’aide d’informations et de données fournies par l’équipe d’analyse des performances de la FIFA.

En plus d’analyser les actions de jeu, le TSG étudie les tendances et les points de référence pour l’avenir du football, mais aussi leur impact sur la formation des entraîneurs et le développement des talents. Il soulève également des questions, par exemple : « Comment le football évolue-t-il ? », « Quelles sont les tendances qui émergent ? » ou encore « Quels sont les éléments clés propres au football ? ».

L’analyse statistique permet aux équipes d’approfondir leurs propres observations et de confirmer ces impressions au moyen de mesures et de chiffres qui les aident à analyser leur jeu ainsi que celui de leurs adversaires. Une belle expérience pour l’ancien sélectionneur des “Lions” et actuel coach de la Libye.

L’ancien coach des “Lions” du Sénégal, Aliou Cissé, rejoint le Groupe d’Étude Technique (TSG) de la FIFA pour analyser les matchs de la Coupe du monde des clubs 2025, aux États-Unis (15 juin au 13 juillet 2025).