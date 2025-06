Moustapha Diakhaté placé sous mandat de dépôt : son procès en flagrant délit prévu le 18 juin

L’ancien ministre-conseiller et ex-député Moustapha Diakhaté a été placé sous mandat de dépôt, a annoncé ce mercredi son avocat, Me El Hadji Diouf. Il devra comparaître en flagrant délit le mercredi 18 juin, dans le cadre d’un procès pour offense au chef de l’État.



Selon Me Diouf, il est reproché à son client d’avoir tenu des propos jugés offensants à l’égard du président de la République, à la suite d’une critique publique visant une entorse présumée au protocole républicain.



Moustapha Diakhaté a été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC) avant d’être placé en garde à vue mardi, précise l’avocat. « Il est accusé d’offense au chef de l’État pour avoir dénoncé publiquement ce qu’il considère comme une violation du protocole républicain. C’est une procédure vide, une tentative manifeste d’intimidation contre la liberté d’expression dans la République », a dénoncé Me Diouf.