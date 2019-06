L'Afrique dans le nucléaire

La prolifération des armes nucléaires. Elle représente la plus grande menace pour toutes les espèces. Il suffit d'un geste, d'un code, pour qu'elle provoque l'apocalypse que le monde redoute. Le monde entier veut y mettre un terme et pourtant, malgré le consensus, la promesse est difficile à se matérialiser. Comment faire ratifier et signer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires à toutes les nations ? Qui sont les bons et les mauvais élèves ?