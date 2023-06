L'Aris Limassol a officialisé l'arrivée de Landing Badji

L'Aris Limassol a officialisé ce jeudi l'arrivée de Landing Badji désormais ex gardien de but de l’As Pikine, a annoncé le club de la Banlieue Dakaroise sur sa page Instagram.



Arrivée à l’As Pikine en Octobre 2021 en provenance de Sonacos, Landing a été excellent lors de sa première saison sous la houlette de Coach Mansour préparateur des gardiens de buts à l'époque. De l'anonymat des divisions inférieures, il y a 3 ans, Landing est désormais joueur d'un club qui jouera la champions League la saison prochaine.



Il s'était véritablement imposé comme le meilleur gardien du championnat. Ce qui lui a valu des sélections avec l'équipe nationale locale, l'équipe nationale u23 et l'équipe nationale u20. Mais c'est surtout cette coupe d'Afrique u20 où il a été élu meilleur gardien du tournoi avec 0 but encaissé, une performance jamais réalisé dans l'histoire de la compétition qui l'a révélé aux yeux du monde.



« Landing est désormais joueur d'un club qui jouera la champions League la saison prochaine. Et c'est un gars qui mérite tout ce qui lui arrive, il a toujours été sérieux, travailleur mais surtout très discipliné. On se rappellera de lui comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire récente de l'As Pikine. Un gardien complet, habile balle au pied et très bon sur sa ligne. Il part donc avec notre respect et notre gratitude. Beaucoup de courage et de réussite pour la suite Landing, tu mérites le meilleur. Le plus dure reste à venir mais on croit en toi et tes qualités tu vas t'en sortir insha Allah! A bientôt La panthère », a posté le club.