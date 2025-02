L'Ouganda dément avoir envoyé des renforts dans l'est de la RDC

L’opération Shujaa est menée conjointement par l'Ouganda et la RDC contre les ADF (Allied Democratic Forces, affiliées à l’État islamique), depuis novembre 2021. L'objectif affiché est de venir à bout de ce groupe armé qui mène depuis dix ans des attaques sanglantes. En trois ans, des progrès ont été enregistrés. C'est ce qu'assurait le président Museveni en décembre. Des déclarations contestées en RDC d'autant que les ADF ont intensifié leurs attaques en pleine offensive des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.



Ce récent déploiement d'effectifs ougandais intervient alors que les combats entre le M23 et l’armée congolaise se poursuivent dans l’est de la RDC, alimentant les spéculations sur le rôle de l’Ouganda dans la région.



« Nous renforçons nos déploiements, conformément à notre engagement dans l’opération Shujaa. Nos bases avancées vont être renforcées. Cela implique de nombreux ajustements, tant au niveau des tactiques militaires que du déploiement des opérations, afin que nos troupes se concentrent sur ces bases avancées pour empêcher toute incursion dans notre secteur et à proximité de nos frontières, en raison des conflits à Goma et dans d'autres zones entre le M23 et les FARDC.



Les troupes que nous avons encore en RDC restent dans les limites des effectifs prévus pour l’opération Shujaa, nous assure Deo Akiki, porte-parole adjoint de l'armée ougandaise.



Nous n’avons mené aucune opération visant le M23, car cela ne relève pas de notre mandat. Notre mission, convenue avec les forces conjointes de la RDC, concerne la lutte contre les ADF et potentiellement toute autre force négative présente dans la zone où nous avons accepté d’opérer aux côtés de l’armée congolaise.



Je n’ai donc aucun commentaire à faire sur les questions relatives au M23 et à la situation actuelle avec les forces de la RDC. »



Deo Akiki, porte-parole adjoint de l'armée ougandaise, a été joint par Christina Okello, de la rédaction Afrique.