L’armée sud-africaine au Cap pour lutter contre la criminalité

Plus de 40 personnes y ont été tuées le week-end dernier.



Le chef d'état-major des Forces sud-africains de défense (SANDF), le général Solly Shoke avait annoncé la semaine dernière l'entrée en scène pour trois mois de l'équivalent d'un bataillon dans les townships des Cape Flats, considérés comme l'une des zones les plus violentes du pays.



Ce n'est pas la première fois que les forces de défense sont déployées dans les banlieues du Cap.



Il y a quatre ans, l'armée a assisté la police et d'autres départements du gouvernement dans le cadre d'une opération anti-criminalité.