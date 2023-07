La France livre des missiles Scalp à l'Ukraine, un atout pour des frappes en profondeur

Dans une guerre dont le front ces derniers mois est resté stable en dépit des efforts offensifs récents, le Scalp est un indéniable atout pour l'Ukraine. Ces missiles de croisière d'une portée de 250 km vont permettre à Kiev de frapper les arrières russes, les lignes logistiques et surtout les centre de commandement.



Tiré depuis un avion, le Scalp vole très vite et très bas. Il est invisible au radar jusqu'à la phase finale, le « Pop up ». Il s’agit d’une manœuvre en cloche qui permet au missile de pénétrer à la verticale sur sa cible avec une précision métrique.

« Porter le fer et le feu bien au-delà des frontières ukrainiennes »

C'est une arme conçue pour décapiter un centre de commandement durcit et profondément enterré, pointe un officier français de l'armée de l'air. Ces missiles de croisière, dans les mains ukrainiennes, vont pouvoir frapper des cibles de haute valeur loin de la ligne de front, sans craindre la défense aérienne russe.



Pour les spécialistes, le Scalp représente un saut qualitatif. Un saut qualitatif dangereux, insiste un haut gradé, qui estime que faire croire que le missile est pour tirer sur les zones de combat est du « pipeau ». Et d’ajouter : « Le Scalp est taillé pour porter le fer et le feu bien au-delà des frontières ukrainiennes ». Mais les missiles Scalp seront livrés « en gardant la clarté, la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire », a rappelé mardi Emmanuel Macron, excluant ainsi implicitement toute utilisation pour frapper la Russie.



Selon une source militaire française à l’AFP, les Scalp sont d’ailleurs déjà sur le terrain. Ils « ont été livrés en même temps que notre président l'annonçait », a précisé cette source en marge du sommet de l'Otan à Vilnius.