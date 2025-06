Gaza : Israël saisit un bateau humanitaire avec Greta Thunberg et Rima Hassan à son bord

Greta Thunberg et Rima Hassan vont devoir s'en retourner. Le bateau humanitaire Madleen qui tentait de rallier Gaza avec à son bord notamment l'activiste suédoise et l'eurodéputée LFI a été dérouté dans la nuit de dimanche à lundi par les autorités israéliennes, qui ont invité ses passagers à « retourner dans leurs pays ».

Emmanuel Macron « a demandé de permettre, dans les plus brefs délais, le retour en France » des six ressortissants français à bord, a déclaré lundi l'Elysée. Plusieurs responsables de la gauche française avaient auparavant dénoncé le « silence » des dirigeants européens dont le président français, après son interception.

Vidéo préenregistrée

Le voilier avec à son bord douze militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, était parti d'Italie le 1er juin pour « briser le blocus israélien » à Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi de guerre. Après une escale en Egypte, il s'était approché de Gaza en dépit des mises en garde d'Israël, qui avait donné l'ordre à son armée de l'en empêcher.

Les autorités israéliennes ont dérouté un navire ayant cherché à forcer le blocus de Gaza. Elles dénoncent une « provocation ». Emmanuel Macron demande de permettre un retour des ressortissants français « dans les plus brefs délais ».