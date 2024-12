La SONAGED mobilise 500 agents pour rendre Dakar plus propre pendant les fêtes de fin d'année

À l’occasion des fêtes de fin d'année, la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a lancé une initiative ambitieuse pour rendre la capitale sénégalaise, Dakar, plus propre. Dans un effort coordonné, l’entreprise publique a déployé ce weekend pas moins de 500 agents afin de nettoyer les principales artères de la ville. Cette action s’inscrit dans une série d'opérations visant à améliorer l’hygiène et l’environnement de la capitale en cette période de fête.



Le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, a personnellement supervisé ces opérations de nettoyage. Accompagné de son équipe, il a effectué une tournée dans divers quartiers de Dakar pour s'assurer que les équipes de nettoyage s'acquittent de leur tâche avec efficacité.



Khalifa Ababacar Sarr a exprimé sa satisfaction quant à l’implication des équipes de la SONAGED, soulignant l'importance de maintenir une ville propre pour le bien-être de ses habitants. Il a également rappelé que ces efforts de nettoyage s'inscrivent dans un programme plus large de gestion durable des déchets, qui est essentiel pour la santé publique et la qualité de vie à Dakar.



Cette initiative de la SONAGED reflète une prise de conscience croissante concernant les enjeux environnementaux et la nécessité d'une gestion rigoureuse des déchets, en particulier dans les zones urbaines en pleine expansion comme Dakar.