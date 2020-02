La météo annonce la "persistance de la sensation de la chaleur" durant les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la persistance de la sensation de chaleur, durant les prochaines 24 heures, "sur l’ensemble du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 28° et 41°C".



Elle précise que "le ciel restera ensoleillé sur la moitié Nord et dégagé sur le reste du pays". La fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie avec des minima qui oscilleront entre 19°C et 25°C.



"Les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du pays. Les vents seront de secteur Nord-est d’intensités faibles à modérées", ajoute l’ANACIM.