La polémique sur le Tee-Shirt de Waly Seck va atterrir entre les mains de la justice

La justice va avoir son mot à dire dans la polémique suscitée par le Tee-shirt pro-gay de Waly, arboré vendredi dernier, lors d'un concert retransmis en direct sur la chaînbe publique.



Et c'est le chanteur qui attaque. En effet, selon le journal "Les Echos", Waly Seck a annoncé des poursuites judiciaires pour diffamation, contre l'imam Kanté.



Ce dernier l'accuse d'être à la solde de la communauté LGBTQI et "un levier des lobbies de l'argent et de la déviance". Nos confrères d'informer que le fils de Thione servir une citation directe à l'imam de la mosquée de Point E qui aura l'occasion de confirmer ou infirmer ses propos.