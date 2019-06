La technologie booste la logistique en Afrique

Les entreprises peuvent fabriquer une grande variété de biens mais elles auront du mal à les transporter rapidement et en toute sécurité jusqu'aux clients.



Et c'est actuellement le cas dans tous les pays africains où les réseaux routiers font défaut.



Selon le cabinet-conseil en logistique, Knight Frank, le coût du transport représente de 50 à 75 % du prix de vente au détail des marchandises.



En d'autres termes, plus les routes sont mauvaises et le trajet de la marchandise plus long, plus son prix de vente final sera encore plus élevé.







L'espoir est tout de même permis quant aux pistes de solutions pour améliorer la logistique en Afrique aussi bien au niveau des investissements étrangers que dans les solutions locales.



Par exemple, au Nigeria, la start-up numérique Kobo360 a développé une application qui révolutionne la livraison de fret en s'assurant que tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement sont respectés et suivi à la lettre pour assurer la sécurité et préserver la qualité des marchandises en transit.



Un centre d'appels est en mesure de surveiller les livraisons par camions sur les routes en temps réel et de communiquer directement avec les chauffeurs, les fabricants et les distributeurs, grâce au positionnement par satellite GPS.



Kobo360 n'existe que depuis trois ans, mais le problème de la livraison sûre des marchandises aux distributeurs est tel que de nombreux conglomérats du continent se sont maintenant inscrits comme clients de la start-up.



Olufemi Ransome-Kuti, expert en logistique, explique que des solutions comme celle de Kobo360 ont un effet qui profite également à d'autres industries, comme l'agriculture.



Actuellement, les agriculteurs nigérians s'attendent à ce qu'environ 50 % seulement de leurs produits soient livrés à des distributeurs ou à des acheteurs en bon état de revente.



"Lorsqu'ils seront en mesure d'obtenir une détérioration similaire de la source à la destination, cela les encouragera, pour la saison prochaine, à renforcer leurs capacités de production", a déclaré M. Ransome-Kuti à la BBC.