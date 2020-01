La tension à la RTS inquiète le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication

Le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication Sociale du Sénégal (SYNPICS) suit avec beaucoup de préoccupation la situation qui prévaut à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS).



Face au mouvement d'humeur exprimé par le personnel depuis vendredi dernier, il y a eu un fort déploiement noté des forces de l'ordre à l'intérieur comme à l'extérieur du siège de la Radio Télévision Sénégalaise.



Des journalistes invités par le syndicat à venir couvrir les activités de revendication se sont vus interdire l'accès. Le SYNPICS, dans un communiqué apporte son soutien sans faille aux camarades de la section syndicale de la RTS.



Le Bureau Exécutif National (BEN) reste attentif à l'évolution de la situation et à son traitement par les autorités compétentes.

Le SYNPICS s'est dit solidaire avec l’ensemble des confrères de la RTS pour l’aboutissement de leurs revendications.



Par ailleurs, le Secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé invite les autorités policières du Sénégal aux respects du droit de manifester et à la liberté d’expression, garants de toute démocratie. Sans liberté de manifester, pas de démocratie !, dit-il.